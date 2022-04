Welcome Back, Coach Seto, Babak Baru PSS Sleman Dimulai

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Teka-teki tentang siapa yang bakal menjadi juru racik tim PSS Sleman musim depan akhirnya terjawab.

Manaje PSS Sleman kembali mempercayakan kursi kepelatihan ke tangan Seto Nurdiantoro, mengganti I Putu Gede yang baru saja diakhiri kontraknya.

Pengumuman tentang pelatih baru PSS Sleman itu disampaikan melalui akun media sosial tim berjuluk Super Elja.

"Selamat datang kembali ke Bumi Sembada, Coach Seto Nurdiantoro. Mari kembali bersama-sama bahu-membahu menorehkan prestasi tertinggi untuk PSS Sleman!" tulis PSS dalam laman Instagram resmi klub, Sabtu (9/4).

Pada pernyataan selanjutnya, PSS Sleman mengatakan bahwa kedatangan Coach Seto merupakan awal babak baru tim kebanggaan masyarakat Sleman itu.

"A new chapter begins today. Welcome to our new head coach, Seto Nurdiantoro," tulis PSS Sleman.

Seto bukan wajah baru di PSS karena sebelumnya pernah menangani Laskar Sembada pada 2018 hingga 2020.

Dialah sosok yang berjasa mengantarkan PSS Sleman promosi ke Liga 1 2019.