Kunci Sukses Tim Hapkido DIY Raih Prestasi Gemilang di PON Aceh-Sumut

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Hapkido Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) keluar sebagai juara umum di PON XXI Aceh-Sumut.

Cabor Hapkido DIY mengemas tujuh medali emas dan tiga medali perunggu dari 13 nomor yang diikuti.

Pencapaian tersebut sekaligus yang terbanyak dibandingkan cabor lain yang mewakili DIY.

Sekretaris Umum Pengda Hapkido DIY Luqman Ar-Rosyid mengungkapkan kunci sukses timnya menyumbang banyak medali untuk DIY.

Sebelum diberangkatkan menuju PON Aceh-Sumut, tim Hapkido DIY menargetkan empat medali emas.

Menurut Luqman, pihaknya dengan serius mempersiapkan tim ini untuk diterjunkan dalam ajang empat tahunan tersebut.

Hapkido DIY bahkan mempersiapkan tim ini dua tahun sebelum PON XXI Aceh-Sumut digelar, mulai dari pemilihan atlet, TC, try out hingga try in.

"Setelah kami lolos PON itu kami mulai merancang try out keluar negeri. Bukan karena apa-apa, tetapi memang mau tidak mau kami harus berpacu kepada Korea karena beladiri ini kan kiblatnya di Korea," kata Luqman saat dihubungi JPNN.com pada Selasa (24/9).