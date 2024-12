Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 29 Desember 2024

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru bersama teman dan keluarga.

Penat saat bekerja dan belajar bisa terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Pada hari ini ada beberapa film menarik yang bisa Anda saksikan di beberapa bioskop Jogja.

Bioskop CGV dan XXI menayangkan film-film menarik seperti Kuasa Gelap, Sante Segoro Pitu, Venom, Perewangan, dan lain-lain.

Yuk, simak jadwal tayang film-film di beberapa bioskop di Jogja pada hari ini, Minggu 29 Desember 2024:

1. Pakuwon Mall

Harga : Rp 45.000

Modal Nekad : 12:00 WIB , 14:05 WIB , 16:10 WIB

Mufasa: The Lion King : 12:00 WIB , 14:15 WIB , 16:30 WIB , 18:45 WIB , 21:00 WIB

Sonic the Hedgehog 3 : 12:15 WIB , 14:20 WIB , 16:25 WIB , 18:30 WIB , 20:35 WIB

Moana 2 : 12:20 WIB , 14:15 WIB , 18:35 WIB

2nd Miracle in Cell No. 7 : 12:30 WIB , 15:15 WIB , 18:00 WIB , 20:45 WIB

Panggonan Wingit 2: Miss K : 13:05 WIB , 15:05 WIB , 17:05 WIB , 19:05 WIB , 21:05 WIB

Kraven the Hunter : 16:10 WIB , 20:30 WIB

Wicked : 18:15 WIB , 21:10 WIB

2. Transmart Maguwo (CGV)

Harga: Rp 40.000