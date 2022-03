Harga Beberapa Komoditas Sayuran Ini Sedang tidak Menentu, Terkadang Bisa Sangat Mahal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jelang bulan Ramadan, harga beberapa komoditas sayuran di pasar tradisional Kota Yogyakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Beberapa jenis sayuran tersebut adalah bunga kol, tomat, dan cabai.

Ketua Paguyuban Ayem Tentrem Pasar Beringharjo Timur Ida Chabibah mengatakan harga tiga komoditas sayuran itu sedang naik turun.

Harga bunga kol sempat menyentuh Rp 20.000 tetapi sekarang sudah turun kembali menjadi Rp 18.000.

Sedangkan untuk cabai rawit sempat menyentuh harga Rp 80.000 per kilogram dari harga awal Rp 25.000 per kilogram.

"Cabai rawit yang naiknya cukup banyak. Dari semula Rp 25.000 per kilogram, lalu naik menjadi Rp 45.000 per kilogram dan langsung naik menjadi Rp 80.000 per kilogram selama sepekan," katanya.

Begitu pula dengan tomat yang semula Rp 12.000 per kilogram langsung naik menjadi Rp 18.000 per kilogram, tetapi sekarang kembali turun ke harga awal.

"Pedagang tidak terkejut dengan perubahan harga seperti sekarang ini terutama untuk sayur mayur karena memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu," katanya.