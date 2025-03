Update Harga Barang Kebutuhan Pokok di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Beberapa barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bantul, DIY, mengalami kenaikan harga saat Ramadan 1446 Hijriah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memantau harga barang-barang kebutuhan pokok.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul Zona Paramitha mengatakan mereka telah memantau ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional, seperti Pasar Bantul, Niten, Imogiri, Piyungan dan Pijenan.

Zona mengatakan harga beras premium naik dari Rp 12.800 menjadi Rp 13.600 per kilogram.

“Namun, untuk beras Bulog tetap stabil pada kisaran harga Rp 12.400 per kilogram,” ujarnya pada Rabu (5/3).

Kemudian, harga daging ayam ras atau broiler naik dari kisaran Rp 32.400 menjadi Rp 33.800 per kilogram, sementara harga telur ayam ras naik dari sebelumnya Rp 28.000 menjadi Rp 29.200 per kilogram.

Beberapa jenis cabai juga mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah besar saat ini harganya sebesar Rp 56.750 per kilogram, cabai merah keriting harganya Rp46.800 per kilogram dan cabai rawit merah naik menjadi Rp 83.800 per kilogram.

"Kenaikan harga telur terjadi karena permintaan tinggi, sementara harga cabai melonjak akibat musim tanam yang belum memasuki panen optimal serta permintaan yang tetap tinggi," katanya.