DIY Antusias Sambut G20 Education Working Group Meeting

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyambut dengan antusias pelaksanaan forum G20 Education Working Group Meeting yang bakal dilaksanakan di Yogyakarta.

Dalam sambutannya pada Welcome Dinner kegiatan First Education Working Group Meeting G20 Indonesia 2022 di Royal Ambarukmo, Sri Paduka mengatakan DIY memang lahir dari nilai keberagaman dan embrio toleransi.

"Perlu saya sampaikan bahwa pendidikan dan budaya DIY telah menjadi dwitunggal pondasi kehidupan sejak berabad silam," katanya pada Rabu (16/3).

Kegiatan ini, katanya, tidak sekadar mengucapkan selamat datang di Yogyakarta.

Sri Paduka berharap kehadiran para peserta dapat membawa inspirasi bagi agenda-agenda pengembangan pendidikan melalui kerja sama dengan negara anggota G20.

"Tentunya kami harus sepakat dari awal bahwa pendidikan adalah kunci menuju dunia yang lebih toleran dan sejahtera," imbuhnya.

Menurutnya, visi tersebut selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Hellen Keller, yaitu the highest result of education is tolerance.

Begitu pula dengan budaya Jawa yang menurutnya mengajarkan konsepsi pendidikan sebagai upaya perdamaian melalui falsafah "Mengasah mingising budhi dan hamemayu hayuning bawana". (mcr25/jpnn)