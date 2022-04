Harga 9 Barang Kebutuhan Pokok Ini Naik, Sebegini Besarannya

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pada awal bulan Ramadan, sejumlah barang kebutuhan pokok di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kulon Progo mencatat, setidaknya ada sembilan barang kebutuhan pokok yang naik pada pekan pertama April 2022.

Kesembilan barang pokok itu adalah bawang putih kating, daging ayam ras, kedelai impor, kedelai lokal, kol, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, telur ayam ras, dan tepung terigu.

Kepala Disdagin Kulon Progo Sudarna mengatakan bahwa kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok itu disebabkan pasokan yang tersendat dan permintaan yang tinggi.

"Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo, kondisi komoditas kebutuhan pokok surplus meski harga mengalami kenaikan," kata Sudarna.

Harga bawang putih kating pada awal Maret 2022 sebesar Rp 28.167 per kilogram, naik mmenjadi Rp 37.500 per kilogram. Daging ayam ras dari Rp 33.883 naik menjadi Rp 37.334 per kilogram, kedelai impor dari Rp 12.080 naik menjadi Rp 12.500 per kilogram, dan kedelai lokal Rp 11.983 naik menjadi Rp 12.667 per kilogram.

Selanjutnya, kobis/kol dari Rp 5.000 naik menjadi Rp 5.917 per kilogram, minyak goreng curah dari sawit dari Rp 16.290 naik menjadi Rp 18.450 per kilogram, minyak goreng kemasan premium dari Rp 22.022 naik menjadi Rp 25.834 per kilogram, telur ayam ras dari Rp 23.783 naik menjadi Rp 24.667 per kilogram, dan tepung terigu Rp 11.067 naik menjadi Rp 11.792 per kilogram.

Menurut Sudarna, kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut memang sering terjadi setiap tahunnya.