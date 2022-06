Jadwal dan Harga Tiket Film Bioskop di Lippo Plaza Yogyakarta Hari Ini 25 Juni 2022

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menonton film di bioskop bisa menjadi salah satu aktivitas seru di akhir pekan ini.

Penat dalam bekerja maupun aktivitas studi akan terbayarkan dengan serunya menonton film di bioskop.

Akhir pekan ini ada beberapa film seru di Cinepolis Lippo Plaza Yogyakarta yang sayang apabila dilewatkan begitu saja.

Yuk, simak jadwal tayang film di Bioskop Cinepolis Lippo Plaza Yogyakarta hari ini Sabtu 25 Juni 2022.

1. Everthing Everwhere All At Once (VIP 2D)

12.00 WIB

18.00 WIB

Harga tiket Rp 80.000