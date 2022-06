Sultan HB X dapat Bintang Tanda Jasa dari Kaisar Jepang, Ternyata Ini Jasanya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima penghargaan Bintang Tanda Jasa dari Kaisar Jepang Naruhito "The Order of Rising Sun, Gold and Silver Star" pada Selasa (28/6) malam.

Sri Sultan HB X dinilai berdedikasi pada penguatan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

Tanda Jasa tersebut diserahkan langsung oleh Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Yang Mulia Kanasugi Kenji.

Di sela-sela acara, Sri Sultan mengatakan penghargan itu suatu kehormatan bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi masyarakat Yogyakarta dan Indonesia.

“Kami berharap penghargaan ini semakin meningkatkan hubungan dan interaksi antarmasyarakat Jepang dan Indonesia, selaras dengan saling pengertian antarkedua negara,” ujar Sri Sultan.

Kerja sama persahabatan antara Jepang dan Indonesia telah berlangsung sejak lama, seperti kerja sama Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Prefektur Kyoto dan Yamanashi, JICA, J-CLAIR, Kongres Nara dan Sumitomo Forestry.

“Kerja sama sister province dengan Prefektur Kyoto telah terjalin sejak 1985 dan merupakan kerja sama pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri yang pertama dan terlama, tak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di Indonesia,” ungkapnya.

Melalui kerja sama tersebut, lanjutnya, telah lahir berbagai implementasi dan inovasi terutama bidang seni budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata dan industri.