Update Harga Barang Kebutuhan Pokok di Yogyakarta, Telur dan Cabai Merah Keriting Naik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memantau pergerakan harga barang-barang kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kota Yogyakarta, seperti di Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan dan Pasar Demangan.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (6/10), harga cabai merah keriting rata-rata dijual Rp 42.000 per kg atau naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 40.000 per kg. Harga telur ayam saat ini Rp 24.167 per atau naik dari sebelumnya Rp 23.500 per kg.

Harga beras IR I tetap Rp 10.100 per kg, harga beras IR II Rp 9.933 per kg, gula pasir Rp 13.167 per kg, dan minyak goreng curah Rp 12.400 per kg.

Beberapa komiditas yang harganya terpantau turun adalah cabai rawit hijau turun menjadi Rp 33.667 per kg dari sebelumnya Rp 35.000 per kg dan cabai rawit merah menjadi Rp 45.333 per kg dari sebelumnya Rp 51.000 per kg.

Kepala Disperindag DIY Syam Arjayanti mengatakan mereka akan terus menggelar operasi pasar murah hingga Desember 2022 untuk menekan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Operasi pasar dan pasar murah kami gencarkan terus menerus agar masyarakat bisa mengakses bahan pangan dengan harga yang terjangkau," kata dia, Jumat (7/10).

Operasi pasar dan pasar murah tersebut, kata Syam, telah dimulai sejak September 2022 di lima kabupaten/kota di DIY.

Menurutnya, Disperindag DIY menerapkan subsidi ongkos transportasi untuk mendatangkan komoditas pokok dari luar daerah sehingga dijual ke pedagang melalui operasi pasar di bawah harga pasaran.