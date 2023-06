Sabo Dam Sleman, Penampung Pasir yang Dikunjungi Oleh Kaisar Jepang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito tiba di Yogyakarta pada Rabu (21/6).

Kedatangan Kaisar Jepang di Yogyakarta International Airpot disambut langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X bersama dengan Kasdam IV Diponegoro, Kapolda DIY, Danlanud Adisutjipto dan Kasrem 072.

Kemudian, Kaisar Jepang melanjutkan agendanya ke Balai Teknik Sabo, Sopalan, Maguwoharjo.

Baca Juga: Perusahaan Jepang Ini Akan Bantu Membangun Kawasan Aerotropolis YIA



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyambut Kaisar Jepang di Balai Teknik Sabo mengatakan Naruhito tidak pernah absen dalam kegiatan internasional mengenai sumber daya air dan pengelolaannya.

"Saya bertemu beliau High-Level Experts and Leaders Panel on Water Disaster (HELP) dan World Water Forum di Meksiko sehingga waktu beliau mau berkunjung ke Indonesia ingin melihat sabo,” kata Basuki.

Menurut Menteri Basuki, Kaisar Naruhito tertarik pada Water Resources.

Sabo dam ini merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Jepang sejak 1958.

Sabo dam memiliki fungsi menahan air dan pasir hasil erupsi gunung api.