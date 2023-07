Sultan Presentasikan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sumbu Filosofi dipresentasikan dalam agenda Bringing the Cosmological Axis of Yogyakarta to the World, Jumat (14/7).

Anggota Komite Warisan Dunia yang hadir dalam agenda ini adalah Ambassador Itali Benedetto Latteri, Ambassador Republik Federal Nigeria Usman Ari Ogah, Charge d’Affaires of the Embassy Republik Argentina Juan Ignacio Lacunza, Deputy Head of Mission of the Embassy Mexico Alonso Martin-Gomez-Favila dan Deputy Head of Mission of the Embassy Thailand Hathaichanok Riddhagni Frumau.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan alasan mengajukan sumbu filosofi sebagai warisan dunia.

"Kami ingin melestarikan secara berkelanjutan nilai-nilai universal tersebut agar dapat menjadi tempat belajar bersama seluruh umat manusia dalam upaya melindungi, memelihara, dan membina keindahan serta keselamatan dunia,” katanya.

Menurutnya, apabila pengajuan ini diterima, nilai-nilai luhur terjamin keberadaannya dan dapat diwariskan.

“Kami pun berkomitmen untuk mengelola kawasan sumbu filosofi ini secara tepat agar nilai-nilai universal dan atribut warisan budaya tersebut dapat dilestarikan dan dijaga untuk kepentingan seluruh umat manusia di masa kini maupun mendatang," kata Sultan.

Duta Besar yang hadir mengapresiasi dan mendukung keberadaan Sumbu Filosofi ini.

Pemaparan dan kunjungan di Yogyakarta tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Komite Warisan Dunia.