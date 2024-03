BPRS HIK MCI Beri Hadiah Umroh kepada Karyawan Terbaiknya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia (BPRS HIK MCI) berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan dengan memberikan hadiah umroh kepada karyawan terbaiknya.

Best of the Best Employee 2023 diberikan kepada Prabawa Rahmat Ismail atas kinerjanya.

Hadiah tersebut diserahkan oleh Komisaris BPRS HIK MCI Edy Suandi Hamid pada Sabtu (23/3).

"Dengan berbagai stimulus ini diharapkan akan menjadikan karyawan berkompetisi untuk meningkatkan kinerjanya," kata Edy.

Direktur Utama BPRS HIK MCI mengatakan pemberian penghargaan ini juga melihat sisi integritas, komitmen serta kesetian pada perusahaan.

"Penerima umroh ini telah memberikan dukungan besar dalam melakukan inovasi digitalisasi yang sedang dikembangkan di BPRS ini," kata Kholid.

Selain hadiah umroh, beberapa penghargaan lain diberikan kepada Fitri Rini Farida sebagai The Best Senior Manajer, The Best Junior Manajer diterima Setyo Aryanto, The Best Team Leader dinobatkan kepada Partiyah, The Best Supporting Unit hingga Best Supporting Bisnis.

Ia pun berharap penghargaan ini dapat memotivasi produktivitas karyawannya. (mcr25/jpnn)