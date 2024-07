Seabrek Tugas Ni Made Dwipanti Indrayanti Sebagai Kepala Bappeda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ni Made Dwipanti Indrayanti dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY pada Rabu (10/7).

Seusai dilantik, Ni Made memiliki sejumlah tugas prioritas.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tugas sudah menunggu kepala Bappeda DIY yang baru ini, di antaranya harmonisasi perencanaan, penguatan kapasitas pemberdayaan penelitian perencanaan, transisi nasional pemerintahan pusat hingga mengadvokasi kepentingan serta kebutuhan daerah.

“Dari sisi optimalisasi potensi ekonomi daerah, perlu saya sampaikan, bahwa tren ekonomi digital, ekonomi kreatif, green economy dan blue economy juga harus senantiasa dikawal agar memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Sri Sultan.

Menurut Sultan, Bappeda memikul tanggung jawab besar dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Ia berharap penunjukan Ni Made dapat mencapai tujuan dalam peningkatan martabat masyarakat DIY.

Ni Made sendiri mengatakan ia telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

"Langkah pertama menguatkan RPJP kami yang agak spesial, yaitu top down dari RPJMN. Rencana-rencana pembangunan jangka panjang nasional banyak indikator yang menurut kami karena ini top down jadi cukup berat. Perlu break down ke RJPD, harus diimplementasikan," ujarnya.