Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran 2023, Cabai Naik Signifikan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1444 Hijriah, terjadi kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bantul, DIY.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memantau pergerakan harga di beberapa pasar tradisional.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengakui beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga, tetapi masih dalam batas kewajaran.

"Sejauh pantauan tadi harga-harga kebutuhan pokok itu kenaikannya masih dalam batas wajar yang bisa ditoleransi," kata Halim seusai memantau harga bahan pokok di Pasar Bantul, Selasa (18/4).

Menurut dia, lonjakan harga bahan pokok pasti terjadi setiap tahun menjelang Lebaran karena permintaan yang tinggi.

"Secara umum kenaikan harga itu masih wajar, kecuali beberapa komoditas yang kenaikannya cukup signifikan yaitu cabai," katanya.

Hampir semua jenis cabai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, walaupun masih dalam batas-batas atau range jarak bawah dan atas yang bisa dipahami.

"Seperti cabai merah keriting itu per hari ini harganya Rp 42 ribu per kilogram, kemudian cabai rawit merah itu harganya Rp 35 ribu per kilogram. Dua jenis cabai ini kenaikannya mencapai Rp 10 ribu kilogram lebih," katanya.