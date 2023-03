Update Barang Kebutuhan Pokok di Bantul, Harga 3 Komoditas Ini Naik

jogja.jpnn.com, BANTUL - Harga beberapa barang kebutuhan pokok di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan saat bulan Ramadan 1444 Hijriah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memantau pergerakan harga barang kebutuhan pokok sampai akhir Maret 2023.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul Agus Sulistiyana mengatakan ada beberapa komoditas pokok yang jadi perhatian karena harganya di atas harga eceran tertinggi (HET), misalnya beras.

Harga beras di Bantul terus naik sejak September 2022 sampai melebihi HET. Saat ini harga rata-rata beras di pasar rakyat mencapai Rp 12.300 per kilogram untuk premium dan Rp 11.400 per kilogram untuk beras medium.

Komoditas lainnya yang juga naik sejak akhir tahun lalu adalah minyak goreng. Saat ini harga minyak goreng kemasan premium rata-rata Rp 18.000 per liter, harga minyak curah rata rata Rp 15.000 per liter, sedangkan harga Minyakita rata rata Rp 14.400 per liter.

"Sesuai peraturan Kemendag tentang Tata Kelola Program minyak goreng rakyat, disebutkan untuk HET minyak goreng curah Rp 14.000 per liter, untuk HET minyakita Rp 14.000 per liter, sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium harga diserahkan pada mekanisme pasar," katanya.

Selain itu, harga bawang putih juga terus naik hingga mencapai Rp 28.800 per kilogram untuk sinco dan Rp 33.700 per kilogram untuk kating.

"Akan tetapi, dari sisi ketersediaan itu cukup, seperti kaitannya dengan beras itu petani baru saja panen sehingga ketersediaan pangan cukup," katanya.