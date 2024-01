UWM dan NIU Gelar Diskusi Terbatas, Membahas Sustainability and Society

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menggelar Diskusi Terbatas dengan Northern Illinois University (NIU) pada Rabu (10/1).

Diskusi tersebut fokus membahas isu Campus Sustainability and Society.

Pihak UWM dihadiri oleh Rektor UWM Prof Edy Suandi Hamid, para Wakil Rektor (WR), pejabat struktural dan fungsionaris di lingkungan UWM.

Kemudian, delegasi NIU menghadirkan President Dr. Lisa C. Freeman, Vice President and Chief Financial Officer George Middlemist, Ph.D., CPA hingga Dean of Liberal Arts and Sciences Robert Brinkmann, Ph.D.

Robert Brinkmann mengungkapkan pandangannya tentang pembangunan kampus, komunitas dan dunia yang berkelanjutan.

“Banyak cara yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan, sementara konsumsi energi di dunia terus meningkat,” kata Brinkmann.

Sementara itu, Director of The Center for Southeast Asian Studies Eric Alan Jones mengatakan kerja sama antar perguruan tinggi sangat dibutuhkan di masa sekarang.

“Kerja sama antara universitas di Indonesia dengan yang ada di luar negeri, khususnya NIU akan menumbuhkan masa depan yang lebih baik, dengan adanya keterkaitan antaruniversitas tersebut,” katanya.