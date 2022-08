Begini Visi Misi Gubernur DIY Periode 2022-2027, Menyongsong Abad Samudra Hindia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan visi misi calon Gubernur DIY 2022-2027 dalam Rapat Paripurna pada Senin (8/8).

Dalam Rapur bersama DPRD DIY itu, Sri Sultan menyatakan visi misi calon Gubernur DIY yang diangkat untuk periode 2022-2027 adalah kelanjutan visi pembangunan DIY periode sebelumnya.

Visi misi tersebut adalah “Menyongsong Abad Samudra Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Dijelaskannya bahwa Samudra Hindia dipahami sebagai wilayah “hidup, kehidupan dan penghidupan” sehingga wilayah itu diletakkan sebagai sumberdaya baru, sebagai daya hidup dan daya kembang baru bagi Yogyakarta.

“Beberapa isu terkini yang menyangkut Samudra Hindia dan telah menjadi perbincangan aktual oleh negara-negara The Indian Ocean Rim Association (IORA). Relevan dengan posisi Yogyakarta yang memangku Samudra Hindia adalah Blue Economy, Collaboration and Global Governance, dan The Maritim Silk Road,” jelas Ngarsa Dalem.

Ia menambahkan Blue Economy dapat diartikan sebagai ruang pengembangan kehidupan bersama yang berkelanjutan.

Di dalamnya termasuk pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif dan investasi, perluasan kawasan lindung laut, pengumpulan data, pengembangan pariwisata, dan bangkit kembali dari pandemi Covid-19.

“Dengan perkataan lain, Samudra Hindia dapat kita letakkan sebagai ruang hidup-kehidupan-penghidupan baru bagi masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya, baik pada masa kini maupun di masa depan,” ujarnya.