Pasar Tradisional di DIY Bakal Diguyur 250 Ton Minyak Goreng, Jangan Lagi Jual di Atas HET!

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pasar-pasar tradisional di seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan diguyur 250 ton minyak goreng oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Kebijakan tersebut diambil guna menurunkan harga minyak goreng di pasar tradisional yang masih mahal.

"Pekan ini ada 250 ton minyak goreng masuk ke Yogyakarta untuk nantinya disalurkan distributor ke pasar tradisional. Kami akan mengawasi saja," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIY Yanto Apriyanto saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu (16/2).

Menurut Yanto, para distributor yang telah ditunjuk pemerintah bakal memasok minyak goreng ke pedagang dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Sebanyak 24 distributor minyak goreng telah ditunjuk pemerintah untuk memasok minyak goreng ke DIY.

HET minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah pusat adalah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13. 500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14. 000 per liter.

"Penjualan ke pedagang pasar di bawah HET ," kata dia.

Selain ke pasar tradisional, minyak goreng yang bakal disalurkan distributor dengan harga di bawah HET juga bakal menyasar pedagang pertokoan di luar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).