Harga Minyak Goreng di Kulon Progo Masih Mahal, Ini Penyebabnya

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyebut bahwa harga minyak goreng di daerah tersebut masih mahal.

Padahal, sudah ada ketentuan tentang harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo Sudarna mengungkapkan bahwa petugas telah memantau harga minyak goreng di sejumlah pasar rakyat, seperti pasar Wates, Bendungan, Sentolo, Temon, Galur, dan Nanggulan.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga minyak goreng di pasar tradisonal tersebut masih mahal, yaitu kisaran Rp 18.667 per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada pada kisaran Rp 17.100 per liter.

"Tingginya harga minyak goreng di tingkat pedagang pasar rakyat dan toko kelontong disebabkan oleh beberapa faktor. Pedagang masih belum menjual harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan," kata Sudarna, Kamis (10/2).

Pedagang masih berpedoman stok yang dia jual itu dari harga tebus pembelian lama.

Menurut Sudarna, mereka maunya dijual berdasarkan harga tebus lama.

Selain itu, pedagang umumnya belum mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga tebus baru dari distributor atau agen penyalur.