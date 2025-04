Epson Meraih Penghargaan Bergengsi dari Red Dot Design Awards 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Epson kembali menorehkan prestasi global melalui produk inovatifnya, Epson ELPCS01 Mobile Projector Cart, yang meraih penghargaan tertinggi “Best of the Best” dalam kategori Desain Produk di ajang Red Dot: Product Design Awards 2025. Penghargaan ini merupakan pencapaian keenam Epson untuk kategori tertinggi tersebut, menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi teknologi dengan desain unggulan di tingkat internasional. Head of Brand & Communication PT Epson Indonesia, Nolly Dhanurendra, mengatakan Epson adalah pemimpin global dalam teknologi yang mengusung filosofi inovasi yang efisien, ringkas, dan presisi untuk memperkaya kehidupan dan menciptakan dunia yang lebih baik. Baca Juga: Epson Kembali Menggelar Lomba Fotografi Panorama, Cek Syarat dan Cara Mendaftar “Perusahaan berfokus pada penyelesaian masalah sosial melalui inovasi di bidang pencetakan rumah dan kantor, pencetakan komersial dan industri, manufaktur, visual, serta gaya hidup,” katanya. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan desain produk Epson diakui dunia. Mobile Projector Cart ELPCS01 dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan estetika ruang modern, sekaligus memberikan kemudahan penggunaan bagi berbagai segmen pengguna. Selain Mobile Projector Cart, Epson juga meraih penghargaan Red Dot Awards 2025 untuk tiga model proyektor dan enam model printer inkjet. Baca Juga: Epson Merilis Printer Baru, Cocok untuk Usaha Ritel dan Restoran Pengakuan ini memperkuat posisi Epson sebagai pemimpin inovasi di bidang proyeksi, pencetakan, dan teknologi tekstil. Keunggulan Mobile Projector Cart ELPCS01

Mobile Projector Cart ELPCS01 didesain untuk menyimpan dan mengangkut proyektor short-throw Epson, speaker, dan webcam dalam satu unit terintegrasi.

