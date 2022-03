Bayi dengan Berat Lahir Rendah Berisiko Alami Gangguan Metabolisme, Salah Satunya Diabetes, Begini Penjelasan Dokter UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki risiko metabolik yang lebih besar saat memasuki masa dewasa.

Hal tersebut diungkapkan oleh mahasiswa program doktoral Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) dr. Neti Nurani saat ujian terbuka promosi doktor pada Rabu (2/3).

Dokter Neti mengatakan bahwa sebuah studi epidemiologi menunjukkan hubungan antara perubahan epigenetik pada awal kehidupan dan penyakit tidak menular di kemudian hari.

Menurutnya, penting untuk mengevaluasi pengaruh perubahan epigenetik dan asupan nutrisi sejak di kehidupan prenatal selama 6 bulan pada bayi dengan berat badan yang rendah.

Dalam disertasinya yang berjudul The Effect Global DNA Methylation Status at Birth and Early Life Nutrition on the growth and Nutrition Status of Low Birth Weight Infant, ia membandingkan bayi berat lahir normal dengan bayi berat lahir rendah yang memiliki risiko tinggi mengalami gangguan metabolisme saat dewasa.

Adapun gangguan metabolisme tersebut meliputi hipertensi, hiperlipidemia, diabetes tipe I dan II.

"Kurang gizi di kehamilan dini berkorelasi dengan berat badan lahir rendah dan berisiko obesitas di masa dewasa," tutur Neti.

Kemudian, kekurangan gizi pada akhir kehamilan mengurangi toleransi glukosa di tahun-tahun berikutnya.