Tingkat Konsumsi Ikan di Jogja Meningkat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat bahwa tingkat konsumsi ikan kian meningkat setiap tahunnya.

Pada 2015 tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY masih berkisar 21,74 kilogram per kapita per tahun. Selanjutnya, pada 2016 meningkat menjadi 23,4 kilogram per kapita pertahun dan pada 2022 meningkat signifikan menjadi 34,74 kg per kapita per tahun.

Kepala DKP DIY Bayu Mukti Sasongka mengatakan peningkatan konsumsi ikan setiap orang rata-rata 1 kilogram per tahun.

Dengan begitu, produksi ikan tangkap dan budi daya harus ditingkatkan mencapai 3.500 ton per tahun agar bisa memenuhi konsumsi ikan masyarakat.

"Konsumsi ikan rata-rata meningkat 1 kilogram per orang per tahun dikalikan jumlah penduduk DIY 3,5 juta sehingga setiap tahun harus meningkatkan produksi 3.500 ton ikan," kata di Yogyakarta, Minggu.

Untuk meningkatkan hasil produksi, DKP DIY akan menggencarkan intensifikasi dengan mendorong para pembudi daya ikan tradisional menggunakan inovasi teknologi.

"Ada budi daya kolam bulat, ada yang memelihara ikan dengan kincir, kemudian untuk perikanan tangkap tingkatkan sarana dan prasarana untuk nelayan," ujar dia.

Menurut dia, pelatihan teknik penangkapan ikan, pengoperasian kapal, navigasi, hingga tata cara pengelolaan ikan pasca-penangkapan juga dioptimalkan bagi para nelayan.