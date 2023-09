Raden Stevanus Ungkap Harapan Seusai Sumbu Filosofi Jadi Warisan Dunia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia.

Warisan budaya tersebut didaftarkan dan ditetapkan dengan nama The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks.

Sumbu Filosofi diakui sebagai warisan dunia karena memiliki arti penting secara universal.

Anggota Komisi D DPRD DIY Raden Stevanus Christian Handoko mengatakan hari penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi momen yang bersejarah.

Ia mengapresiasi Pemerintah Yogyakarta dan masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian warisan budaya tersebut.

"Dengan ditetapkannya Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi warisan dunia diharapkan nilai-nilai universal dalam kebudayaan Yogyakarta makin dikenal masyarakat secara luas," katanya, Selasa (19/9).

Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan warisan budaya yang memiliki filosofis tinggi yang menjadi bagian dalam kehidupan berbudaya sehari-hari yang lahir dari tangan Sri Sultan Hamengku Buwono I.

"Maka, Yogyakarta menjadi salah satu penyumbang nilai-nilai luhur dalam peradaban dunia," ujarnya.