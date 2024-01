UNU Yogyakarta Bangun Menara Kembar, Jokowi Tower dan MBZ Tower

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta akan memiliki menara kembar.

Gedung Mohammed Bin Zeyed (MBZ) College for Future Studies (CFS) tersebut menjadi simbol persahabatan Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Peletakan batu pertama pembangunannya akan dilakukan di Kampus Terpadu UNU Yogyakarta, Jalan Lowanu Nomor 47, Sorosutan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertepatan dengan puncak Harlah ke-101 NU, pada Rabu (31/1).

Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo mengatakan bahwa pembangunan gedung tersebut merupakan hasil kerja sama PBNU dengan UEA.

“MBZ CFS ingin turut terlibat dalam penanganan masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan yang inovatif,” kata rektor, Minggu (28/1).

MBZ CFS sendiri merupakan unit pendidikan setingkat fakultas yang berada di bawah naungan UNU Yogyakarta.

“Simbolisasi ini makin kuat dengan hadirnya twin tower (menara kembar) yang terdiri dari Jokowi Tower (menara Jokowi) dan MBZ Tower (menara MBZ),” katanya.

Adapun empat program unggulan di MBZ CFS nantinya ada Institute for Future Scenario, Lab for Future Technology, Academics for Future Sciences and Skills dan Creative Powerhouse for Future Ethics and Values Literacy.