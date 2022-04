Mantap! Paduan Suara Mahasiswa UNY Sabet Gelar Grand Prix di Italy dan USA

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Swara Wadhana kembali menorehkan prestasi.

Kali ini paduan suara mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tersebut menyabet dua gelar sekaligus.

Dua prestasi yang didapatkan itu adalah Accordo Festivo International Online Choir Competition 2022 yang diselenggarakan oleh MusicaFicta Music Association, Italy dan Radost Center, Moscow dan International Youth Music Competition (IYMC) 2022 kompetisi musik online internasional bulanan yang berbasis di Atlanta, USA.

Di Accordo Festivo International Online Choir Competition Tim PSM Swara Wadhana di bawah asuhan pelatih Lukas Gunawan Arga Rakasiwi mengikuti kategori academic choral singing dengan 18 tim lain dari berbagai negara di dunia.

Pada kompetisi ini, PSM Swara Wadhana membawakan dua repertoar lagu yaitu Mate Saule komposer P?teris Vasks dan Kal?js Kala Debesîs komposer Selga Mence.

Kedua lagu tersebut membawa PSM Swara Wadhana meraih predikat grand prix di kategori academic choral singing.

Predikat ini didapat bersama dua peserta lainnya, yaitu Paduan Suara Ensemble Brevis dari Moskow, Rusia dan Paduan Suara Negara Belarusia Akademi Musik dari Belarus.

Selain itu, PSM Swara Wadhana juga menggondol penghargaan lain, yaitu The Absolute Winner of The Audience Vote.