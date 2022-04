Perhatian Bunda, Kinder Joy di Jogja Ditarik Dulu Peredarannya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik peredaran produk Kinder Joy dari seluruh gerai di Indonesia, termasuk Yogyakarta.

Penarikan tersebut dipicu oleh adanya dugaan kontaminasi bakteri Salmonella dengan gejala ringan berupa diare, demam dan keram perut.

Peringatan itu pertama kali dikeluarkan oleh Food Standard Agency (FSA) Inggris.

Kemudian diikuti oleh sejumlah negara di Eropa, seperti Irlandia, Prancis, Jerman, Belanda hingga Swedia.

BPOM menjelaskan bahwa produk yang ditarik adalah Kinder Joy, Kinder Joy for Boys, dan Kinder Joy for Girls yang diproduksi Ferrero India PVT, LTD.

BPOM akan melakukan random sampling dan pengujian di seluruh wilayah Indonesia terhadap produk merek Kinder yang terdaftar.

"Badan POM akan menghentikan peredaran produk merek Kinder untuk sementara waktu, sampai dipastikan produk tersebut tidak mengandung cemaran bakteri Salmonella," jelas BPOM dalam keterangannya.

Lebih lanjut, sebagai perlindungan terhadap masyarakat, Badan POM terus melakukan pengawasan sebelum produk beredar dan setelah produk beredar untuk mengawal keamanan, mutu, dan gizi pangan.