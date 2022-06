Kesamaan Visi Misi Telah Mengikat UWM dan Northern Illinois University dalam Sebuah Kerja Sama

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta dan Northern Illinois University (NIU) Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama akademik pada Senin (20/6).

Kedua perguruan tinggi itu memiliki kesamaan visi dalam mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau oleh semua kalangan.

Penadatanganan kerja sama dilakukan oleh Rektor UWM Prof Edy Suandi Hamid dan Dean of College of Liberal Arts and Sciences Robert Brinkman.

Kerja sama kedua pihak menyangkut pertukaran dosen dan mahasiswa, riset bersama, serta bidang lain yang terkait pengembangan pendidikan.

“UWM memerlukan dukungan dari NIU untuk mengembangkan dan mendorong kampus ini menjadi lebih besar dan maju," kata Edy.

Wakil Rektor I UWM Dr Jumadi mengatakan UWM didedikasikan oleh pendiri kampus, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan HB X untuk memberikan alternatif pendidikan dengan biaya terjangkau dan lulusannya memiliki karakter budaya adiluhung.

“Visi misi UWM juga memberikan alternatif pendidikan di Indonesia. Dalam arti bahwa semua mahasiswa bisa menikmati pendidikan dengan biaya terjangkau," jelasnya.

Kemudian, Robert Brinkman menyatakan NIU memiliki pusat studi Asia Tenggara dan sejumlah studi yang berkaitan dengan ke-Indonesiaan sehingga kerja sama dengan universitas di Indonesia ini menjadi sangat penting.