Lengkap, Sebegini Harga Komoditas Pokok di Yogyakarta, Cabai Naik 2 Kali Lipat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Kota Yogyakarta mengalami kenaikan signifikan pada pekan kedua September 2022.

Kenaikan harga cabai bahkan nyaris menyentuh 100 persen atau dua kali lipat.

Ketua Paguyuban Ayem Tentrem Pasar Beringharjo Timur Ida Chabibah mengatakan kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai merah kerinting.

Harga cabai merah keriting sebelumnya berkisar di angka Rp 45.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp 80.000 per kilogram.

Harga cabai rawit merah juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp 30.000 per kilogram dan sempat turun menjadi Rp 25.000 per kg, kini naik menjadi Rp 50.000 per kg.

“Untuk cabai merah teropong masih cukup stabil sekitar Rp 65.000 per kg. Biasanya menyusul naik, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi,” katanya.

Menurut dia, kenaikan harga berbagai jenis cabai merah tersebut lebih banyak disebabkan faktor perubahan kondisi cuaca di beberapa daerah penghasil cabai seperti Magelang yang kerap turun hujan sehingga produksi berkurang padahal permintaan tetap.

“Ditambah ada kenaikan BBM. Meskipun pengaruhnya hanya kecil, tetapi juga ikut mengerek harga cabai dan beberapa sayuran lain seperti timun. Namun, masih kecil pengaruhnya,” ucapnya.