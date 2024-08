Tim Bimasakti UGM Bawa Pulang 7 Penghargaan dari Spanyol

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Bimasakti Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih tujuh penghargaan di kompetisi Formula Student Spain 2024.

Ajang yang berlangsung 1-7 Agustus 2024 tersebut diikuti 110 tim dari 26 negara.

Wonderful Indonesia Bimasakti Racing Team memperoleh prestasi Best Formula Student Spain Spirit dengan perolehan 10th place Autocross, 6th place Business Plan Presentation, 7th place Cost and Manufacturing Event, 9th place Design Event, 12th place Acceleration, 9th place Skidpad dan 9th place Overall.

Baca Juga: Mantan Rektor UGM Sudjarwadi Meninggal Dunia

Kapten Wonderful Indonesia Bimasakti Racing Team Leander Axellino mengatakan penghargaan ini merupakan hasil kerja keras timnya.

“Sebagai satu-satunya tim dari Asia, penghargaan ini tentu menjadi momen yang sangat membanggakan bagi kami dan tentunya bagi Indonesia,” kata Leander, Senin (12/8).

Menurutnya, upaya mereka selama ini adalah bagian dari mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

“Kami ingin memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dan melestarikan warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi generasi mendatang,” katanya.

Tim UGM sendiri menjadi satu-satunya wakil dari Asia di ajang tersebut yang menempati posisi di atas kampus-kampus ternama dunia. (mcr25/jpnn)