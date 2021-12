Sudah Mendunia, Jogjakarfest Bakal Digelar Secara Virtual

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Acara Jogjakarta Karawitan Festival 2021 (Jogjakarfest) yang sudah mendunia, akan diselenggarakan secara virtual pada 10 dan 11 Desember 2021.

Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia (FSP ISI) Yogyakarta, sebagai panitia penyelenggara Jogjakarfest akan mengangkat tema 'Re-Actualizing the BeautySound of Karawitan in The Pandemic Era'.

Ketua Panitia dan Pimpinan Produksi Jogjakarfest 2021 Setya Rahdiyatmi mengatakan, acara tersebut nantinya akan terdiri dari dua agenda utama yaitu Festival Karawitan Internasional dalam bentuk Pertunjukan Virtual dan Internasional Webinar.

Pertunjukan virtual yang ditayangkan secara live streaming di Youtube Channel ISI Yogyakarta Official pada 10-11 Desember 2021 mulai pukul 19.00 WIB itu, akan menampilkan 27 gending atau karya seni karawitan dari berbagai grup atau kelompok dari berbagai daerah dan negara.

Pendukung dalam negeri pada Festival Karawitan Internasional antara lain KHP Kridhamardhawa Keraton, Ngayogyakarta Hadiningrat, Pura Pakualaman, Akademi Seni dan Budaya Yogyakarta, UKM Pepalit Mahadewa (Universitas PGRI Mahadewa IndonesiaBali), HMJ Karawitan ISI Yogyakarta, Biramanata (Bandung), Macakal (SMKN 10 Bandung), Gamelan Sawunggaling (Universitas Negeri Surabaya), Waruga Sora (SMKN 10 Bandung), serta Trusto dan Omah Gamelan (Yogyakarta).

Selain itu, didukung pula oleh Suhardjono (ISI Yogyakarta), Teguh (ISI Yogyakarta), Raharja (Nuansa Nada-Yogyakarta), Sanggar Seni Panji Asmara, Karawitan Yoga Kemuning Manunggal Budaya, Puspadenta, Wiragawi Ensemble (Yayasan Prabu Siwi), Karawitan Kemuning Manunggal Budaya, Paguyuban Purba Laras (Agus Suseno - Yogyakarta), Sanggar Seni Wiratama, Karawitan Taruna Kemuning Manunggal Budaya, Djomblo Ensemble (Yogyakarta).

Adapun pendukung dari luar negeri antara lain Singa Nglaras Gamelan Ensemble (Singapore), Gamelan Dadali (Moscow, Russia), Puspawarna (University of Ontago, New Zealand), Lasalle Gamelan Ensemble (Singapore), dan Gamelan Sekar Kenanga (Germany).

"Untuk agenda International Webinar yang diselenggarakan pada 11 Desember 2021 pukul 09.00-13.00 WIB terdiri dari dua sesi dengan narasumber-narasumber yang memiliki banyak kontribusi, pemikiran, serta berkompeten dalam dunia seni karawitan," kata Setya.