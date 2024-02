4 Poin Pernyataan Sikap UKDW Jogja Merespons Kondisi Politik dan Pemilu 2024

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Civitas akademica Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta ikut menyuarakan kegelisahan mereka menyikapi situasi politik saat ini.

Menyusul kampus-kampus lain di Yogyakarta, UKDW menyampaikan pernyataan sikap di Gedung Hagios, Selasa (6/2).

Rektor UKDW Dr Ing Wiyatiningsih mengatakan bangsa Indonesia memiliki beragam anugerah dalam bentuk kemajemukan, situasi sosial, kekayaan alam, religiusitas dan potensi sumber daya manusia.

Anugerah dari Tuhan tersebut menurutnya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Demokrasi adalah bagian dari anugerah yang menjamin kebebasan berpendapat yang beradab sehingga seharusnya mendatangkan kegembiraan dalam pesta demokrasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia," kata Wiyatiningsih.

Dalam menyikapi situasi politik dan pesta demokrasi yang sedang terjadi, UKDW berpegang pada nilai-nilai kedutawacanaan, yaitu obedience to God, walking in integrity, striving for excellence dan service to the world.

Baca Juga: Dekan FH UAD Berharap Pemilu 2024 Melahirkan Pemimpin Berwibawa

Berikut ini pernyataan sikap civitas academica UKDW menyikapi situasi politik tanah air saat ini.

1. Berdasarkan nilai obedience to God, kami meyakini bahwa Pemilu adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius. Inilah momen ketika masyarakat Indonesia secara bebas dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak manapun juga, menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat periode berikutnya.