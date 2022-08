Mendag ke Pasar Wates, Belanja Pakai Uang Rp 5 Ribu

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kunjungannya ke Yogyakarta datang ke Pasar Wates, Kulon Progo untuk memantau harga barang kebutuhan pokok, Rabu (10/8).

Saat itu ia mengeklaim bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok sudah berangsur turun.

Di Pasar Wates, kata Zulhas, pangan seperti cabai merah harganya Rp 50.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp 60.000 per kilogram.

Baca Juga: Mendag Ungkap Stok Kedelai di Indonesia Saat Ini



"Tadinya cabai keriting itu Rp 130.000 per kilogram, sekarang di Yogyakarta berkisar Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per kilogram. Cabai merah besar Rp 50.000 dan cabai keriting Rp 60.000 per kilogram," katanya.

Mendag juga menyebut bahwa harga daging ayam di Jogja stabil di kisaran Rp 27.000 sampai Rp 28.000 per kilogram.

Begitu pula dengan harga minyak goreng curah, turut dari Rp 20.000 per kilogram menjadi Rp 16.000 per kilogram.

"Harga beras stabil. Bawang juga turun banyak. Waktu saya (awal) jadi menteri Rp 80.000 per kilogram, sekarang di sini Rp 34.000 sampai Rp 35.000 per kilogram," ujarnya.

Zulhas mengakui bahwa harga barang kebutuhan pokok di Jogja merupakan yang terendah.