Kasus Stunting di Gunungkidul Meningkat, BKKBN Turun Tangan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat telah terjadi peningkatan prevelensi kasus stunting atau kekerdilan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada 2020, kasus stunting di Gunungkidul adalah 27,45 persen, naik 28,05 persen pada 2021.

Hal itu membuat BKKBN mengaudit kasus stunting di Gunungkidul, terutama di Kelurahan Mertelu, Kecamatan Gendangsari.

Perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Trianawati mengatakan meski kasus stunting secara keseluruhan di tingkat kabupaten turun, Kelurahan Mertelu mengalami kenaikan dan harus segera dicari tahu penyebab utamanya. Dengan audit, pemerintah setempat bisa mengetahui upaya tepat yang akan diambil.

Kepala Pewakilan BKKBN Yogyakarta Shodiqin menyatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja sama banyak pihak, baik di pusat maupun di daerah.

Audit kasus stunting memiliki empat tahap, yakni tahap pertama tim pendamping keluarga akan melakukan identifikasi kasus stunting yang dimulai dari pemanfaatan aplikasi Elsimil melalui google form untuk pengumpulan data, penggunaan aplikasi online e-PPGBM atau aplikasi elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat bagi Puskesmas.

Kedua, temuan berupa data sasaran yang berisiko stunting, baik dari unsur calon pengantin, ibu hamil, ibu setelah bersalin, baduta dan balita dibawa oleh tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dari tiap kelurahan, yaitu PKB dan Puskesmas untuk diajukan dalam pertemuan identifikasi kasus bersama TPPS tingkat kabupaten.

Kemudian, hasil temuan yang dibawa oleh TPPS kabupaten akan dipaparkan dan didiskusikan bersama tim teknis audit kasus stunting. Forum pertemuan tim teknis kabupaten/kota akan menentukan kasus-kasus potensial berisiko stunting dari tiap unsurnya by name by address dari lokus yang telah ditentukan.