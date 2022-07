Konon, Sebegini Pendapatan Per Kapita Indonesia pada Usia Emas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD hadir di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sebagai pembicara dalam Dialog Kebangsaan Imaji Satu Abad Indonesia, Selasa (26/7).

Pada kesempatan itu, Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia akan mencapai masa kejayaan pada usianya yang ke-100 tahun.

Pada 2045, kata Mahfud, pemerintah telah menghitung perkiraan mengenai pendapatan per kapita di Indonesia.

"Pendapatan per kapita kita konon dalam penghitungan mencapai 23.900 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita pada 2045," kata dia.

Selain itu, menurut dia, berbagai aspek lain mencakup pengelolaan sumber daya alam (SDA) pada 2045 juga sudah dihitung mulai hulu hingga hilir, termasuk potensi SDM yang dihasilkan perguruan tinggi.

"Sekarang kita sudah masuk G20, masuk 20 negara besar. Besok akan masuk lima besar," ujarnya.

Meski demikian, untuk dapat menuju Indonesia emas, Mahfud mengatakan bahwa seluruh komponen bangsa harus ikut berperan.

Dia mengajak semua elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan serta mendukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.